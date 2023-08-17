Hakim Ziyech transferi bitiyor mu? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı

YILLIK 4.5 MİLYON EURO ALACAK

Chelsea'nin 30 yaşındaki Faslı yıldızıyla anlaşan Galatasaray, tecrübeli futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı-kırmızılılara 3 senelik imza atacak olan Ziyech, yıllık 4.5 milyon euro kazanacak.

Sarı-kırmızılılara 3 senelik imza atacak olan Ziyech, yıllık 4.5 milyon euro kazanacak.

"OLAY ÇOK TAZE DETAYLARI BİLMİYORUM"

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ziyech transferi ile ilgili "Erden Timur konuyu takip ediyor. Olay çok taze, çok fazla detayı bilmiyorum. Biraz bekleyelim biz sizi bu konuda aydınlatırız." ifadelerini kullandı.