Hakim Ziyech transferi bitiyor mu? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech için anlaşma sağlarken oyuncunun kronik sakatlık riski nedeniyle geniş çaplı sağlık taramaları sürüyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Ziyech transferindeki son durum için açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Galatasaray, Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech için anlaşma sağladı. Ziyech transferinde belirleyici olacak sağlık raporu ise ortaya çıktı. Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Faslı yıldız için açıklama yaptı.
Ziyech ile yapılan görüşmeler sırasındaki sarı kırmızılıların en büyük endişesi kronik sakatlık olurken, Suudi Arabistan'a transferi son anda yatan Ziyech'in dizinde problem olduğu ileri sürülmüştü. Aslan'ın imza attırmak istediği Hakim Ziyech, ilk sağlık kontrollerinden geçti.
İSTANBUL'A GELECEK
Bugün Ziyech için ikinci kontroller yapıldı ve sonuçlar bekleniyor. İkinci sonuçlar da olumlu olursa Hakim Ziyech, İstanbul'a gelip Galatasaray'la sözleşme imzalayacak.
YILLIK 4.5 MİLYON EURO ALACAK
Chelsea'nin 30 yaşındaki Faslı yıldızıyla anlaşan Galatasaray, tecrübeli futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı-kırmızılılara 3 senelik imza atacak olan Ziyech, yıllık 4.5 milyon euro kazanacak.
Sarı-kırmızılılara 3 senelik imza atacak olan Ziyech, yıllık 4.5 milyon euro kazanacak.
"OLAY ÇOK TAZE DETAYLARI BİLMİYORUM"
Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ziyech transferi ile ilgili "Erden Timur konuyu takip ediyor. Olay çok taze, çok fazla detayı bilmiyorum. Biraz bekleyelim biz sizi bu konuda aydınlatırız." ifadelerini kullandı.
ZİYECH KİMDİR?
Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı. Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Hakim Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro. İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
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