Şenol Güneş’ten Sergio Ramos açıklaması! Kartal devreye mi girdi?

"SALİH VE CENK'LE ANLAŞILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sözleşme yenileme görüşmelerinin sürdüğü Salih Uçan ve Cenk Tosun'un çok önemli oyuncular olduğunu aktaran Şenol Güneş, "Sözleşmeleri devam ediyor. Neticelenmedi. Necip ve Mert ile anlaşıldı. Salih ve Cenk de kalmak istiyor. Anlaşılacağını düşünüyorum. Takımın aynı zamanda sorumlu futbolcuları. Biraz uzamış olması eleştirilebilir. Konuşmakta yarar var. Onlar Beşiktaş'ta mutlu. Maddi ve manevi mutlu olmak istiyorlar. Yönetim de elinden gelen gayreti gösteriyor. Bazen de düşündüğümüzün üstünde işler yapıyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ganalı oyuncu Daniel Amartey ise iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirterek, "Beşiktaş'ta forma giydiğim için mutluyum. Büyük bir kulüpteyim. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç olacak. Hazırız. Galip gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.