Fenerbahçe’de ayrılık! Willian Arao Yunan ekibi Panathinaikos’a transfer oldu

WILLIAN ARAO KİMDİR?

12 Mart 1992 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Kariyerine Sao Paulo altyapısında başladı. Willian Arao Sao Paulo, Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO ve Botafogo gibi takımların formalarını giydi. Yıldız isim, geçtiğimiz sezon başında Flamengo'dan 3 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza attı. Orta saha bölgesinin yanı sıra stoper pozisyonunda da görev alabilen Arao, 1 kez de Brezilya Milli Takım'ında boy gösterdi. 31 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro...