Fenerbahçe’ye De Gea konusunda müjdeli haber! Altay ile yollar ayrılıyor

NAVAS DA GÜNDEMDE

Livakovic, Keylor Navas ve De Gea ile görüşmelerde bulunan yönetim, yeni kalecisine kavuşmayı bekliyor. Hırvat kalecinin kulübü Dinamo Zagreb'in inadını kırmayı başaramayan sarı-lacivertliler, Keylor Navas'ı yedekte tutuyor.

DE GEA'DA MÜJDE GELDİ

Fenerbahçe'de zor hedef olarak görülen De Gea ile ilgili heyecan yaratan gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan yıldız file bekçisi, Manchester United'dan ayrılmasının ardından serbest kaldı.

Yeni adresi merak konusu olan De Gea hakkında Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Sky Sports'un haberine göre; Bayern Münih, David De Gea ile de sözleşme imzalamayacak.

Yıldız file bekçisinin istekli olmasına rağmen transferin gerçekleşmeyeceği ifade edildi. Alman devinin teknik direktörü Tuchel'in De Gea transferini veto ettiği kaydedildi.