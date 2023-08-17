17 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Twente oldu!

Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Twente oldu!

SPOR
Giriş Tarihi: 17.08.2023
ABONE OL
Fenerbahçe’nin Avrupa Konferans Ligi’ndeki rakibi Twente oldu!

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinin belli olacağı maçta Twente, Riga'yı 3-0 mağlup ederek 5-0'lık tur sonucuyla Avrupa Konferans Ligi play-off turuna yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA