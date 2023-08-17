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CANLI | Maribor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle!

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Giriş Tarihi: 17.08.2023 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023
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CANLI | Maribor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, Slovenya'nın Maribor takımına konuk oluyor. Sarı lacivertliler sahaya skor avantajıyla çıkıyor.

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