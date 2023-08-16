Trabzonspor’da transfer hareketliliği
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...Trabzonspor, serbest statüdeki Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağlarken, Fatih Karagümrük’ten Rayyan Baniya’yı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, ligin 2'nci haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi kadroya takviye için çalışmalar devam ediyor.
Bordo-mavili kulüp, prensip anlaşmasına varılan ve dün akşam İstanbul'a getirdiği Taxiarchis Fountas ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın savunmadaki sakatlıklar nedeniyle talep ettiği stoper oyuncu konusunda da Türk asıllı İtalyan savunmacı Rayyan Baniya'nın transferi için kulübü Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlandı.
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