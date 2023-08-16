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Galatasaray Hakim Ziyech transferini bitiriyor! Faslı yıldız Cimbom'a imza atıyor...

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Giriş Tarihi: 16.08.2023 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023
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Galatasaray Hakim Ziyech transferini bitiriyor! Faslı yıldız Cimbom’a imza atıyor...

Yaptığı Zaha ve Tete transferleriyle dikkatleri çeken Galatasaray 10 numara bölgesine de bir dünya yıldızını transfer ediyor. Sarı kırmızılılar Chelsea forması giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile anlaşırken Ziyech imza için İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

The Guardian'da yer alan habere göre Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılacak olan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Türkiye'ye geliyor.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Galatasaray'ın Hakim Ziyech transferini bitirme noktasına geldiğini yazdı.

16 MİLYON EURO

Fas Milli Takım forması da giyen Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı. Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi. Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 54 karşılaşmada 20 gole imzasını attı.

Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor. 1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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