16 Ağustos 2023, Çarşamba
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Son dakika | Galatasaray-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 16.08.2023 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023
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Son dakika | Galatasaray-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, 19 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.45'te Trabzonspor'u ağırlayacak. Sezonun ilk derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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