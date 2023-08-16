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Trabzonspor'da flaş ayrılık! Manolis Siopis'in sözleşmesi feshedildi

SPOR
Giriş Tarihi: 16.08.2023 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023
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Trabzonspor’da flaş ayrılık! Manolis Siopis’in sözleşmesi feshedildi

Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Yunan futbolcusu Manolis Siopis'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Manolis Siopis ile yollarını resmen açıkladığını duyurdu.

Trabzonspor, Manolis Siopis'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Yapılan fesih sözleşmesine göre, oyuncumuz Siopis Şirketimize 242.500.-Euro fesih tazminatı ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.

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