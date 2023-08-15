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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

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Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu

Son dakika haberine göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde oldu. Molde, Klaksvik'i toplamda 3-2'lik skorla eleyerek tur atladı.

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