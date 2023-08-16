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Galatasaray'da Torreira'ya teklif! Yönetim 15 milyon Euro'yu reddetti

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Giriş Tarihi: 16.08.2023 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023
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Galatasaray’da Torreira’ya teklif! Yönetim 15 milyon Euro’yu reddetti

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'da Lucas Torreira'ya 15 milyon Euro'luk bir teklif geldi. Torreira'nın gitmek istediği iddia edilirken yönetim ilk teklifi reddetti ve oyuncu için 18 milyon Euro talep etti.

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