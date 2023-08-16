Beşiktaş, Milot Rashica'yı transfer etti! Maliyeti KAP'a bildirildi
Transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş, hücum hattına dikkat çeken bir takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, Norwich City'den Milot Rashica ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, sağ kanat rotasyonuna takviyede bulundu. Süper Lig devi, geride kalan sezonda kiralık olarak Galatasaray forması giyen Milot Rashica'nın bonservisini aldı.
Beşiktaş, Kosovalı futbolcunun maliyetini KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır."
Milot Rashica, geride kalan sezonda Galatasaray formasını 30 resmi maçta giydi. Tecrübeli oyuncu bu müsabakalarda 6 gol ile 7 asist üretti. Milot Rashica'nın güncel piyasa değeri 8 milyon 500 bin euro.
KF Kurda altyapısında futbola başlayan Kosovalı oyuncu, 2012-2013 sezonunda KF Vushtrria'yla anlaşma sağladı. Hollanda ekibi Vitesse, Milot Rashica'yı 2015-2016 sezonunda 300 bin euro karşılığında renklerine bağladı. Milot Rashica, 2017-2018 sezonunda 8 milyon 100 bin euro karşılığında Werder Bremen'in yolunu tuttu. Norwich City, 2021-2022 sezonunda tecrübeli oyuncu için 11 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Milot Rashica son olarak geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giydi. Kosova Milli Takımı'nda 48 maçta şans bulan Milot Rashica, 8 kez gol sevinci yaşadı.
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