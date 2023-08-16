Manchester City - Sevilla maçı ne zaman? Manchester City - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?
"Manchester City - Sevilla maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester City, Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City - Sevilla maçı ne zaman? Manchester City - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?
"Manchester City - Sevilla maçı ne zaman? Manchester City - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 48. düzenlenecek olan UEFA Süper Kupası'nda Manchester City - Sevilla karşılaşacak. Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve UEFA Süper Kupası'nda boy gösterecek olan Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City bir ilki daha gerçekleştirerek kupayı müzesine götürmek istiyor. Peki, Manchester City - Sevilla maçı ne zaman? Manchester City - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?
48. düzenlenecek olan UEFA Süper Kupası'nda Manchester City - Sevilla karşılaşacak.
Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve UEFA Süper Kupası'nda boy gösterecek olan Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City bir ilki daha gerçekleştirerek kupayı müzesine götürmek istiyor.
Öte yandan İspanyol ekibi Sevilla ise UEFA Süper Kupası'nda oldukça deneyimli. Kulüp tarihinde 6. kez UEFA Süper Kupası'nda karşılaşmaya çıkacak ekip, çıktığı 5 maçtan sadece 1'ini kazanabilmişti. 2006'da Barcelona'yı 3-0'lık skorla mağlup eden Sevilla, ilk kez katıldığı UEFA Süper Kupa mücadelesinden galibiyetle ayrılmıştı.
Manchester City, tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak. Beş kezle en fazla Süper Kupa maçı kaybeden takım olan Sevilla ise ikinci zaferini elde etmeye çalışacak.
MANCHESTER CİTY - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Manchester City ve Sevilla arasındaki mcüadele 16 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de Yunanistan'ın başkenti Atina'da Karaiskakis Stadyum'unda oynanacak ve TV 8,5'ta şifresiz yayımlanacak.
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