"Manchester City - Sevilla maçı ne zaman? Manchester City - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 48. düzenlenecek olan UEFA Süper Kupası'nda Manchester City - Sevilla karşılaşacak. Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve UEFA Süper Kupası'nda boy gösterecek olan Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City bir ilki daha gerçekleştirerek kupayı müzesine götürmek istiyor. Peki, Manchester City - Sevilla maçı ne zaman? Manchester City - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?