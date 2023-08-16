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Mısırlı stoper Omar Fayed Fenerbahçe'de

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Giriş Tarihi: 16.08.2023 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023
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Mısırlı stoper Omar Fayed Fenerbahçe’de

Son dakika... Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i kadrosuna kattı. Kanarya, Fayed ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir takviyeyi daha resmiyete kavuşturdu.

Sarı-lacivertli ekip, Mısırlı savunma oyuncusu Omar Fayed'i 4 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

Mısırlı oyuncu için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

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