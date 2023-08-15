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Neymar resmen Al Hilal'de!

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Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
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Neymar resmen Al Hilal’de!

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilale transfer oldu.

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