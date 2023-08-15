Galatasaray'da Sergio Ramos sesleri! Dünya yıldızının talepleri belli oldu
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray transfer çalışmalarına hızla devam ederken stoper bölgesine yönelik takviye konusunda dünyaca ünlü bir yıldız gündeme geldi. Aslan, Sergio Ramos ile görüşmelere başlarken İspanyol yıldızın talepleri belli oldu. İşte detaylar...
Suudi Arabistan kulüplerinin yoluna servet döktüğü Sergio Ramos için Galatasaray'ın ısrarı devam ediyor. Yıldız futbolcunun Sarı-Kırmızılı ekipten talepleri ortaya çıktı.
NELSSON SATILABİLİR
Sarı-Kırmızılılar, bir yandan efsane futbolcunun Şampiyonlar Ligi tecrübesini göz önünde bulundururken, diğer taraftan Nelsson'un satılma ihtimaline karşı bu hamleyi bir tedbir olarak düşünüyor.
RAMOS GALATASARAY YOLUNDA
PSG'den ayrıldığı ilk günlerde Suudi Arabistan'a kapıyı kapatan 37 yaşındaki futbolcunun ise artan teklifleri değerlendirmeye aldığı ve sürpriz bir anlaşmanın ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.
ŞARTLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
Galatasaraylı yetkililer, Ramos'la ilgili süreci yakından takip ediyor ve İspanyol savunmacının menajeriyle kontrat şartlarını görüşmeyi sürdürüyor.
İŞTE RAMOS'UN İSTEĞİ
Sergio Ramos'un 2+1 yıllık sözleşme istediğini ancak Galatasaray'ın 1 yıllık teklifte bulunduğu da gelen haberler arasında. Öte yandan Ramos'un Galatasaray'da 5-6 milyon euro maaş, 2,5 milyon euro ise imza parası istediği öğrenildi.
RAMOS'UN KARİYERİ
Sevilla altyapısında yetişen ve daha sonra Real Madrid'e transfer olan Ramos, İspanyol devinde 16 yıl forma giydi. Ramos, 2021 yazında ise Paris Saint-Germain'e imza attı.
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