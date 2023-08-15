Galatasaray’da Sergio Ramos sesleri! Dünya yıldızının talepleri belli oldu

ŞARTLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Galatasaraylı yetkililer, Ramos'la ilgili süreci yakından takip ediyor ve İspanyol savunmacının menajeriyle kontrat şartlarını görüşmeyi sürdürüyor.

İŞTE RAMOS'UN İSTEĞİ

Sergio Ramos'un 2+1 yıllık sözleşme istediğini ancak Galatasaray'ın 1 yıllık teklifte bulunduğu da gelen haberler arasında. Öte yandan Ramos'un Galatasaray'da 5-6 milyon euro maaş, 2,5 milyon euro ise imza parası istediği öğrenildi.