Beşiktaş’tan Galatasaray’a Rashica çalımı! 5 milyon euro karşılığında transfer bitti

BEŞİKTAŞ'TAN GALATASARAY'A ÇALIM

Galatasaray'ın da temaslarda bulunduğu Rashica için siyah beyazlıların, Norwich ile 5 milyon euro karşılığında anlaştığı belirtildi. Yıldız oyuncunun bu gece saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.