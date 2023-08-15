Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rashica çalımı! 5 milyon euro karşılığında transfer bitti
Transferin durgun takımlarından olan Beşiktaş'tan bomba bir hamle geldi. Siyah beyazlıların, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'yı transfer ettiği iddia edildi.
Transferin sessiz takımlarından Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Milot Rashica'yı Beşiktaş'ın transfer ettiği iddia edildi.
BEŞİKTAŞ'TAN GALATASARAY'A ÇALIM
Galatasaray'ın da temaslarda bulunduğu Rashica için siyah beyazlıların, Norwich ile 5 milyon euro karşılığında anlaştığı belirtildi. Yıldız oyuncunun bu gece saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.
2022-23 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol 7 asistlik istatistik yakalamıştı.
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