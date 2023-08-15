15 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Merih Demiral yeni takımı için kararını verdi! Sürprize imza atıyor...

Merih Demiral yeni takımı için kararını verdi! Sürprize imza atıyor...

SPOR
Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
ABONE OL
Merih Demiral yeni takımı için kararını verdi! Sürprize imza atıyor...

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Ahli'nin transfer için Merih Demiral ve Atalanta ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Ahli'nin transfer için Merih Demiral ve Atalanta ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Al Ahli'nin, milli futbolcumuzun transferini 24 saat içerisinde resmiyete dökmek istediği aktarıldı.

Premier Lig'den de iki kulübün 25 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği ancak Al Ahli'nin İngiliz ekipleriyle anı şartlarda transferde anlaşma sağladığı vurgulandı.

Al Ahli'nin Merih için 20 milyon euro bonservis ödeyeceği, milli yıldızın senelik 10 milyon euro maaş alacağı öne sürüldü.

KADROYU YILDIZLARLA DONATTILAR!

Al-Ahli, transfer döneminde Chelsea'den Edouard Mendy, Barcelona'dan Franck Kessie, Liverpool'dan Roberto Firmino, Manchester City'den Riyad Mahrez, Roma'dan Roger Ibanez ve Newcastle United'dan Allan Saint-Maximin gibi yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA