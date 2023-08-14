Fenerbahçe Mısırlı stoper Omar Fayed’i İstanbul’a getiriyor!

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023-24 sezonunun yapılanmasını sürdüren Futbol Şubemiz, Takımımızın önümüzdeki dönem yapılanması adına da adımlar atıyor.

Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı.