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Fenerbahçe Mısırlı stoper Omar Fayed’i İstanbul'a getiriyor!

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Giriş Tarihi: 14.08.2023
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Fenerbahçe Mısırlı stoper Omar Fayed’i İstanbul’a getiriyor!

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi. Sarı lacivertliler, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı.

Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mısırlı genç stoper Omar Fayed'i transferi görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023-24 sezonunun yapılanmasını sürdüren Futbol Şubemiz, Takımımızın önümüzdeki dönem yapılanması adına da adımlar atıyor.

Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı.

Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri Transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi.

Resmi süreçlerin ardından bir süre Futbol Takımımızla çalışmalara katılacak olan Fayed'in kariyer planlamasına, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde karar verilecek; kamuoyu bu doğrultuda bilgilendirilecektir.

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