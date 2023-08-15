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Galatasaray'dan Ramos için sıkı takip! Yönetim transfer için ısrarcı...

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Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
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Galatasaray’dan Ramos için sıkı takip! Yönetim transfer için ısrarcı...

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da oldukça iddialı bir şekilde hazırlandı. Okan Buruk yönetiminde kadrosunun büyük bir bölümünü korumayı başaran sarı-kırmızılı ekip, flaş transferlerle de dikkatleri çekti. Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Tete gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray'ın en büyük hedefi ise İspanyol yıldız Sergio Ramos’u kadrosuna dahil etmek. Yönetim olası transferin ardından Victor Nelsson’la yollarını ayırabilir.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon rekor bir şampiyonluk elde eden Galatasaray, yeni sezona da aynı hedefle başladı.

Sezonun ilk resmi maçlarını Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayan Aslan, gruplara kalmak adına büyük mücadele vermeye devam ediyor.

2. Eleme turunda Zalgiris'i eleyen sarı-kırmızılı ekip, 3. Eleme turunda ise Ljubljana ile eşleşti ve ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı. Cimbom, eşleşmenin rövanş maçını bugün kendi evinde oynayacak.

İMZAYI ATACAĞI TAKIMI DUYURDULAR

Uzun süredir Sergio Ramos ile ilgilenen Galatasaray, oyuncunun transferi için yoğun bir çaba sarf ediyordu.

Galatasaray'ın da ilgilendiği Sergio Ramos'un Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a yakın olduğu iddia edildi.

CİMBOM'DA FORMA GİYMEYE SICAK BAKIYOR

Tecrübeli savunma oyuncusunun Galatasaray'da forma giymeye sıcak olduğu ileri sürüldü.

Kariyerinde ülkesinin Sevilla ve Real Madrid takımlarında oynayan Ramos, 2021'de PSG'ye transfer oldu.

PSG KARİYERİ

İki kez Ligue 1 ve bir defa Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı PSG'de 57 maça çıkan 37 yaşındaki Ramos, 5 gol kaydetti.

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