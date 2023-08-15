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12 Dev Adam grup lideri olarak yarı finalde!

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Giriş Tarihi: 15.08.2023
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12 Dev Adam grup lideri olarak yarı finalde!

Son dakika... A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki 3. ve son maçında Ukrayna'yı 85-72 yendi ve lider olarak yarı finale yükseldi.

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