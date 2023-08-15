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Matteo Guendouzi Galatasaray yolunda! Sarı kırmızılılar teklifini yaptı! Fransız medyası duyurdu...

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Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
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Matteo Guendouzi Galatasaray yolunda! Sarı kırmızılılar teklifini yaptı! Fransız medyası duyurdu...

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray orta sahaya yönelik transfer çalışmalarını sürdürürken Paredes'in Roma'ya gitmesi sonrası rotayı Marsilya forması giyen Matteo Guendouzi'ye kırdı. Fransız medyası Galatasaray'ın transferi makul bir bonservisle bitirmek istediğini yazdı. İşte detaylar...

Galatasaray yönetimi İngiltere ve Fransa'da orta saha avına çıkarken bir iddia da Fransız basınından geldi. Marsilya'nın Fas asıllı oyuncusu Matteo Guendouzi, La Parisien'in haberine göre Aslan'ın kıskacında.

1 SEZONLUK KONTRATI KALDI

Ön libero ve merkez orta saha olarak görev alabilen 24 yaşındaki futbolcunun 1 sezon kontratı kalması nedeniyle sarı-kırmızılılar temas kurarken makul bir bonservis bedeli ile oyuncuyu istedi.

SÜRE BULAMADI

Bu sezon Marsilya ile sadece 2 maça çıkan ve 12 dakika sahada kalan Guendouzi de iddialara göre ayrılık isteğini yönetimine iletti.

SARI KIRMIZILI TARAFTARLA GERGİNLİK YAŞAMIŞTI

Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda gösterdiği performans ve sarı kırmızılı tribünlerle yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Marsilya'nın orta sahası Matteo Guendouzi, Erden Timur'un radarına girdi.

GUENDOUZI KİMDİR?

Matteo Guendouzi 14 Nisan 1999 tarihinde Poissy şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur. Gerçek adı da Matteo Elias Kenzo Guendouzi Olié şeklindedir. Matteo Guendouzi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır.

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