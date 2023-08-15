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Galatasaray Yusuf Demir'i kiraladı! Genç oyuncunun yeni adresi İsviçre...

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Giriş Tarihi: 15.08.2023
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Galatasaray Yusuf Demir’i kiraladı! Genç oyuncunun yeni adresi İsviçre...

Galatasaray'da beklentilerin son derece altında kalan Yusuf Demir İsviçre'nin Basel takımına kiralandı. Basel'in Yusuf'u satın alma opsiyonu da bulunuyor. İşte detaylar...

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