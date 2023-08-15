Ahmet Nur Çebi’ye büyük şok! 50 milyon dolarlık dolandırıcılık davasınde yeni gelişme

Şüphelilerin, şirket içi ve dışında kurdukları yapılanma ile tüm kademelere kendi elemanlarını yerleştirip, dolandırıcılık faaliyeti yürüttükleri tespit edildi. Şüphelilerin şirket ile çalışan taşeron firmaları, "Sizi artık burada barındırmayız. Yaptığınız tüm işleri beğenmeyerek iptal ederiz. İş bitirme evraklarınızı vermeyiz, siz de hak edişlerinizi alamazsınız" diyerek tehdit edip, olmayan işleri yapılmış gösterdikleri, bazı işleri de fazla gösterdikleri, bu yollarla şirketi 50 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıkarıldı.

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