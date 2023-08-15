Ahmet Nur Çebi'ye büyük şok! 50 milyon dolarlık dolandırıcılık davasınde yeni gelişme
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortakları arasında bulunduğu demir çelik firmasını 50 milyon dolar dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 çalışandan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ortakları arasında bulunduğu demir çelik firması, 11 çalışanının şirketlerini 50 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, aralarında şirketin genel müdürü Şükrü Erhal'ın da bulunduğu 11 şüpheliyi, 'örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'hırsızlık', ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 16 saat süren duruşmada Şükrü Erhal, işletme müdürü Emrah Ersoy, yatırım müdürü Nurdoğan Aksoy ve satın alma müdürü Mesut Kalender tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PARAVAN ŞİRKET KURMUŞLAR
Olay, şirket sahiplerinin harcamalardan şüphelenip, hesaplar üzerinde detaylı inceleme yapması ile ortaya çıktı. Son 5 yılın incelemesinde; şüphelilerin paravan şirket kurdukları, fabrikalara malzeme alınmış gibi gösterip, almadıkları ve kurdukları paravan şirketlere ödeme yaptıkları belirlendi.
Şüphelilerin, şirket içi ve dışında kurdukları yapılanma ile tüm kademelere kendi elemanlarını yerleştirip, dolandırıcılık faaliyeti yürüttükleri tespit edildi. Şüphelilerin şirket ile çalışan taşeron firmaları, "Sizi artık burada barındırmayız. Yaptığınız tüm işleri beğenmeyerek iptal ederiz. İş bitirme evraklarınızı vermeyiz, siz de hak edişlerinizi alamazsınız" diyerek tehdit edip, olmayan işleri yapılmış gösterdikleri, bazı işleri de fazla gösterdikleri, bu yollarla şirketi 50 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıkarıldı.
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