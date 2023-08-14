Beşiktaş Başkanı Çebi'ye dolandırıcılık şoku! Çalışanlarından büyük vurgun
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortakları arasında bulunduğu bir demir çelik firmasının 11 çalışanı şirketi 50 milyon dolar dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Başkan Vekili olduğu fabrikayı dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ'da faaliyet gösteren ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Başkan Vekili olduğu bir firmada çalışan şahısların özel belgede sahtecilik yaparak çalıştıkları firmayı dolandırdığı iddiası ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler; örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan dolayı düzenlenen operasyon ile yakalandı.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, firma yetkililerinin bazı çalışanlarının firmalarını dolandırdıklarına istinaden yaptıkları müracaat üzerine gözaltına alındıkları ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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