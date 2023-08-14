Beşiktaş Başkanı Çebi’ye dolandırıcılık şoku! Çalışanlarından büyük vurgun

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, firma yetkililerinin bazı çalışanlarının firmalarını dolandırdıklarına istinaden yaptıkları müracaat üzerine gözaltına alındıkları ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.