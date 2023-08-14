Yusuf Demir'in yeni adresi belli oluyor! Avrupa'da yoluna devam edecek...
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da forma şansı bulduğunda beklentilerin çok altında kalan Yusuf Demir İsviçre Ligi ekiplerinden Basel'e kiralanıyor. İddialara göre transfer görüşmelerinde sona gelindi. İşte detaylar...
Galatasaray'da beklentilerin çok altında kalan Yusuf Demir için yeni bir iddia geldi. Basel, Yusuf Demir'i Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
Habere göre yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Transferin kısa süre içinde tammalanması bekleniyor.
FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANDI
Galatasaray'da Okan Buruk'la Yusuf Demir'in yıldızı bir türlü barışmıyor. Geçen sezon 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen, ancak yabancı statüsünde sayıldığı için forma şansı bulmakta zorlanan genç hücumcu, bu yılki Mavi Kart uygulamasına rağmen Okan hocanın gözüne girmeyi başaramadı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Yusuf Demir, Galatasaray'da şu ana kadar 6 maçta süre buldu. 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
Rapid Wien altyapısından yetişen Yusuf Demir, A Takım'da oynadıktan sonra kısa bir süre Barcelona forması giydi. Genç oyuncu, geçen sezon başında Galatasaray'a imza attı.
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