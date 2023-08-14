Yusuf Demir’in yeni adresi belli oluyor! Avrupa’da yoluna devam edecek...

FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANDI

Galatasaray'da Okan Buruk'la Yusuf Demir'in yıldızı bir türlü barışmıyor. Geçen sezon 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen, ancak yabancı statüsünde sayıldığı için forma şansı bulmakta zorlanan genç hücumcu, bu yılki Mavi Kart uygulamasına rağmen Okan hocanın gözüne girmeyi başaramadı.