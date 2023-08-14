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Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain'i KAP'a bildirdi! Kara Kartal'a yeni orta saha...

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Giriş Tarihi: 14.08.2023 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023
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Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain’i KAP’a bildirdi! Kara Kartal’a yeni orta saha...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden ve Süper Lig'deki ilk hafta maçında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak olan Beşiktaş yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain'i KAP'a bildirdi. 29 yaşındaki oyuncu, 8 Ağustos Salı günü transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelmişti. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Liverpool forması giyen serbest statüdeki İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.



29 yaşındaki oyuncu, 8 Ağustos Salı günü transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelmişti.

Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Oxlade-Chamberlain, ülkesinin milli takımında da görev aldı.

Futbol kariyerine Southampton'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 2011-2017'de Arsenal, 2017'den sonra da Liverpool'da top koşturdu. Premier Lig'de 235 müsabakada 20 gol kaydeden Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 51 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı.

Oxlade-Chamberlain, kulüp kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, İngiltere Kupası'nı 4, İngiltere Lig Kupası'nı 1, İngiltere Süper Kupa'yı ise 3 kez kaldırdı.

Deneyimli futbolcu, İngiltere Milli Takımı formasıyla da 35 müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.

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