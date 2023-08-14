Tete transferi Galatasaray’ın başına bela olabilir! Shakhtar FIFA’ya şikayet etti! İşte sürecin detayları...

SHAKHTAR'IN SAVUNMASI HAZIR

Ancak habere göre Shakhtar, Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya döndüğünü ve FIFA kuralının artık kendisi için geçerli olmadığı konusunda ısrar ediyor. Bu bağlamda Shakhtar hem Tete'ye hem de Galatasaray'a yaptırım uygulanmasını talep ediyor.