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Tete transferi Galatasaray'ın başına bela olabilir! Shakhtar FIFA'ya şikayet etti! İşte sürecin detayları...

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Giriş Tarihi: 14.08.2023 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023
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Tete transferi Galatasaray’ın başına bela olabilir! Shakhtar FIFA’ya şikayet etti! İşte sürecin detayları...

Galatasaray'ın Shakhtar ile olan sözleşmesini sona erdiren Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamasının ardından Ukrayna ekibi sarı kırmızılıları UEFA'ya şikayet etti. Ukrayna haber sitesi Terrikon'un haberine göre Shakhtar, Brezilyalı kanat oyuncusunun 2023 sonuna kadar sözleşmesi olduğu için bunu tek taraflı olarak yapmaya hakkı olmadığını kanıtlamaya çalışıyor.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Tete'yi kadrosuna kattı.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME

Shakhtar ile olan sözleşmesini sona erdiren Tete için 3.1 milyon Euro imza parası ödeneceği açıklanırken 4+1 yıllık sözleşme imzalanan oyuncunun maaşı da duyurulmuştu.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Galatasaray'dan Tete transferinin maliyetine ilişkin Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 EUR garanti ücret ile toplam 3.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

SHAKHTAR GALATASARAY'I FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Ukrayna haber sitesi Terrikon'un haberine göre, Shakhtar Donetsk, Tete'nin Galatasaray'a transferini protesto ederek FIFA'ya şikayette bulundu. Ukrayna kulübü, Brezilyalı kanat oyuncusunun 2023 sonuna kadar sözleşmesi olduğu için bunu tek taraflı olarak yapmaya hakkı olmadığını kanıtlamaya çalışıyor.

GALATASARAY TRANSFERi NASIL YAPTI?

Galatasaray, sözleşme hazırlarken, savaşın patlak verdiği sırada Ukrayna kulüpleriyle sözleşmesi olan yabancı oyuncuların bu sözleşmeleri tek taraflı olarak askıya alıp başka kulüplere gidebileceğine dair bilinen FIFA kuralına güvenerek transferi yaptı.

SHAKHTAR'IN SAVUNMASI HAZIR

Ancak habere göre Shakhtar, Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya döndüğünü ve FIFA kuralının artık kendisi için geçerli olmadığı konusunda ısrar ediyor. Bu bağlamda Shakhtar hem Tete'ye hem de Galatasaray'a yaptırım uygulanmasını talep ediyor.

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