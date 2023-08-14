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Beşiktaş Alex Oxlade Chamberlain'i KAP'a bildirdi! Maliyeti belli oldu

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Giriş Tarihi: 14.08.2023
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Beşiktaş Alex Oxlade Chamberlain’i KAP’a bildirdi! Maliyeti belli oldu

Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan Alex Oxlade Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcunun maliyetini KAP'a bildirdi.

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