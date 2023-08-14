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Ameliyat edilen Arda Güler'in sahalara ne zaman döneceği belli oldu! İspanyol basını duyurdu...

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Giriş Tarihi: 14.08.2023 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023
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Ameliyat edilen Arda Güler’in sahalara ne zaman döneceği belli oldu! İspanyol basını duyurdu...

Real Madrid forması giyen A Milli takımımızın yıldız isimlerinden Arda Güler yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat edildi. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada "Güler'in iyileşme süreci önümüzdeki günlerde başlayacak" ifadelerine yer verildi. Peki Arda Güler ne zaman iyileşecek? Arda Güler Real Madrid ile maça ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Real Madrid tarafından yapılan açıklamada A milli oyuncumuz Arda Güler'in sağ dizindeki sakatlıktan dolayı ameliyat edildiğini duyuruldu.

SAĞ DİZİNDEN AMELİYAT EDİLDİ

İspanyol ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid sağlık hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik ameliyat oldu. Güler'in iyileşme süreci önümüzdeki günlerde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

BEKLENENDEN DAHA KISA SÜRECEK

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti Arda Güler'in tedavi sürecinin beklenenden kısa olacağını vurgularken, "Ameliyata girecek ve tedavisi, beklenenden daha kısa sürecek. Küçük bir sağlık sorunu var. Futbolcunun mahremiyetini ihlal etmemek adına, sakatlığın detaylarını açıklamayacağım." ifadelerini kullandı.

İSPANYOL BASINI "6 HAFTA"

İspanya basınına göre, Arda Güler'in tedavisi, 6 hafta daha sürecek. 21 Temmuz'da yapılan idmanda talihsiz bir sakatlık yaşayan 18 yaşındaki Arda, takımının sezon öncesi ABD kampından ayrılarak tedavisine Madrid'de devam etmişti.

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