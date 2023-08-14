Ameliyat edilen Arda Güler’in sahalara ne zaman döneceği belli oldu! İspanyol basını duyurdu...

SAĞ DİZİNDEN AMELİYAT EDİLDİ



İspanyol ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid sağlık hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik ameliyat oldu. Güler'in iyileşme süreci önümüzdeki günlerde başlayacak" ifadelerine yer verildi.