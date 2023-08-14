İşte Galatasaray’ın Olimpija Ljubljana karşısındaki muhtemel 11’i! Okan Buruk’un tercihleri belli oldu

ICARDİ VE ZAHA TARAFTARLA BULUŞUYOR

Galatasaray'da bonservisi alınan Mauro Icardi ile yeni transfer Wilfried Zaha, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda bu sezon ilk kez Rams Park'ta maça çıkacak.

Geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Icardi, ilk Olimpija Ljubljana maçı ile Süper Lig'deki Mondihome Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girerek süre aldı. Zaha da Kayseri temsilcisine karşı forma giydi.

İki futbolcu da Olimpija Ljubljana maçıyla bu sezon ilk kez iç sahada sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşacak.