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Galatasaray'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları başladı

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Giriş Tarihi: 13.08.2023
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Galatasaray’da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek Galatasaray hazırlıklarına başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek Galatasaray hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

SON ANTRENMAN YARIN AKŞAM

Sarı-kırmızılı ekip yarın akşam gerçekleştireceği idmanla Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, rakibiyle deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kazanmıştı.

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