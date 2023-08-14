Galatasaray’da ayrılık! Nicolo Zaniolo rekor ücretle Aston Villa’ya transfer oluyor

OKAN BURUK TEKLİFİ DOĞRULAMIŞTI

Okan Buruk, sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo'ya teklifler olduğunu söyledi.

Kulübün faydasına bir teklif gelmesi durumunda transferlerin gerçekleşebileceğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Nicolo, kasığından bir sakatlık geçirmişti. Henüz bizimle çalışmalara katılmadı. Kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Birçok oyuncumuza teklif var. Nicolo da bunlardan biri. Uygun şartlar oluşunca değerlendirecek olan kulübümüz. Şu anda kendi işime odaklanmış durumdayım. Gideceklerden ziyade bizimle olacak oyuncularla en iyisini yakalamaya çalışıyoruz. Sahaya odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.