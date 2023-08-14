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Galatasaray'da ayrılık! Nicolo Zaniolo rekor ücretle Aston Villa'ya transfer oluyor

SPOR
Giriş Tarihi: 14.08.2023
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Galatasaray’da ayrılık! Nicolo Zaniolo rekor ücretle Aston Villa’ya transfer oluyor

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı kırmızılı ekibin İtalyan yıldızı Zaniolo, Premier Lig ekip takımlarından Aston Villa'ya transfer olduğu iddia edildi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Takımdan ayrılması beklenen Nicolo Zaniolo, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile anlaştı.

Ada ekibi ve Galatasaray da opsiyonlu kiralık transfer olarak anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre transferin detayları şu şekilde;

- 4 milyon euro kiralama bedeli
- Oyuncunun maaşı, Aston Villa tarafından karşılanacak.
- 22 milyon euro satın alma opsiyonu
- 4 milyon euro bonus

OKAN BURUK TEKLİFİ DOĞRULAMIŞTI

Okan Buruk, sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo'ya teklifler olduğunu söyledi.

Kulübün faydasına bir teklif gelmesi durumunda transferlerin gerçekleşebileceğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Nicolo, kasığından bir sakatlık geçirmişti. Henüz bizimle çalışmalara katılmadı. Kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Birçok oyuncumuza teklif var. Nicolo da bunlardan biri. Uygun şartlar oluşunca değerlendirecek olan kulübümüz. Şu anda kendi işime odaklanmış durumdayım. Gideceklerden ziyade bizimle olacak oyuncularla en iyisini yakalamaya çalışıyoruz. Sahaya odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

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