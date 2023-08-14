14 Ağustos 2023, Pazartesi
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Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Türk tekvandocular damga vurdu! Ülkemize 3 madalya...

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Giriş Tarihi: 14.08.2023
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Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda Türk tekvandocular damga vurdu! Ülkemize 3 madalya...

Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda mücadele eden milli tekvandoculardan Ali Can Özcan ve Meryem Betül Çavdar altın, Nacihan Ekinci ise gümüş madalya kazandı.

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