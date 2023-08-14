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CANLI | Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı canlı anlatım izle!

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Giriş Tarihi: 14.08.2023
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CANLI | Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı canlı anlatım izle!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecan başladı. Ligin güçlü takımlarından Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor. İki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

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