Transfer sezonu bitti mi, ne zaman bitecek? 2023-2024 transfer sezonu takvimi
2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, Türkiye futbol sahnesinde büyük bir heyecanla takip ediliyor. Taraftarlar, kalbini verdikleri takımların kadrolarına katılacak potansiyel oyuncuları merakla beklerken, transfer sezonunun ne zaman sona ereceği konusu gündemin en sıcak noktalarından birini oluşturuyor. Peki transfer sezonu bitti mi, ne zaman bitecek?
Ülkemizde futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği yaz transfer dönemi, adeta futbolun coşkusunu doruklara taşıyor. Taraftarlar, takımlarının yeni sezon öncesi kadrolarına katacağı potansiyel oyuncuları merakla takip ederken, transfer dedikoduları ve kulüpler arası pazarlık süreçleri gündemin en sıcak konularından birini oluşturuyor. TFF'nin açıkladığı transfer dönemi bilgileri, futbol tutkunlarının gözlerini bu belirlenen tarihe kilitlemesine neden oldu. İşte detayları...
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLADI?
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlamıştı.
Takımlar yeni sezon hazırlıkları kapsamından transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayacak yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.
ARA TRANSFERLER NE ZAMAN?
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.
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