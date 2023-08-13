Transfer sezonu bitti mi, ne zaman bitecek? 2023-2024 transfer sezonu takvimi

Ülkemizde futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği yaz transfer dönemi, adeta futbolun coşkusunu doruklara taşıyor. Taraftarlar, takımlarının yeni sezon öncesi kadrolarına katacağı potansiyel oyuncuları merakla takip ederken, transfer dedikoduları ve kulüpler arası pazarlık süreçleri gündemin en sıcak konularından birini oluşturuyor. TFF'nin açıkladığı transfer dönemi bilgileri, futbol tutkunlarının gözlerini bu belirlenen tarihe kilitlemesine neden oldu. İşte detayları...