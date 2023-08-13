Kanarya Süper Lig'e galibiyetle başladı! Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin ilk hafta maçlarında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadele Kanarya'nın 2-1 üstünlüğü ile noktalandı. İşte maçta yaşananlar...
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep'i ağırladı. Kanarya Dzeko'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Konuk ekibin tek golünü Arda kaydetti.
Fenerbahçe Dusan Tadic ile bir penaltıdan yararlanamazken, Gaziantep'te Maxim henüz 23. dakikada 2. sarı karttan oyun dışında kaldı.
DZEKO MERHABA DEDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dzeko, Süper Lig'e golleriyle merhaba dedi. Yıldız isme asistleri de yine yeni transferler Tadic ve Szymanski yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ilk yarısını ev sahibi ekip, 2-1 önde tamamladı.
3. dakikada Fenerbahçe, 1-0 öne geçti. Dzeko, orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına hareketlenerek pasını sol taraftan içeri giren Tadic'e verdi. Tadic'in pasıyla ceza yayı önünde buluşan Dzeko'nun bekletmeden vuruşunda, top ağlara gitti.
18. dakikada sarı-lacivertli ekibin ikinci golü geldi. Szymanski'nin savunmanın arasına attığı topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
45. dakikada Tadic'in şık topuk pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun içeri çevirdiği topa Djilobodji'nin elle temas ettiğini belirleyen maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen Bitigen, penaltıyı iptal etti.
45+5. dakikada Gaziantep FK'nin golü geldi. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta arka direğe giden topu Arda Kızıldağ kafayla ağlara yolladı: 2-1.
45+7. dakikada Oosterwolde'nin soldan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu önünde bulan Tadic'in şutunda, Gradel çizgi üzerinde müdahale ederek meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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