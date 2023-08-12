Anderson Talisca'nın hareketi sonrası ortalık savaş alanına döndü! Ronaldo ve Jesus arasında gergin anlar...
Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Hial'i mağlup ederek kupaya uzanan Al Nassr'da Anderson Talisca'nın hareketi sonrası saha savaş alanına döndü. Talisca'nın bayrak dikmesine müsaade etmeyen Al Hilal oyuncularıyla Brezilyalı futbolcu arasında kavga çıktı. Diğer oyuncuların da olaya karışmasıyla kavga bir anda büyüdü. Maç sırasında Cristiano Ronaldo ve Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus arasındaki gergin anlar da dikkat çekti.
Arap Kulüpler Şampiyonası final müsabakasında Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'nın formasını giydiği Al Nassr, Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Hilal ile karşı karşıya geldi.
Gergin geçen maçta Jesus'un takımı Al Hilal, 51. dakikada Michael'ın golüyle finalde 1-0 öne geçti.
Mücadelenin 71. dakikasında Al Amri'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Al Nassr, 74. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle skoru eşitledi.
Müsabakanın 90 dakikalık normal süresi 1-1 eşitlikle son bulurken 90+8. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, takımı Al Nassr'a şampiyonluğu getirdi.
RONALDO VE JESUS TARTIŞTI
İki gol atarak devleştiği maçın 113. dakikasında sakatlanarak kenara gelen Cristiano Ronaldo'nun Jorge Jesus'la yaşadığı diyalog dikkat çekti.
Final maçında dakikalar 77'yi gösterirken Ronaldo ile Jorge Jesus'un saha kenarında tartışma yaşadığı görüldü.
MAÇ SONU ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan Al Nassr'da Anderson Talisca'nın girişimi sonrası büyük kavga çıktı.
BAYRAK DİKMEK İSTEDİ
Kupa zaferi sonrası büyük coşku yaşayan Anderson Talisca, Al Nassr bayrağını orta sahaya dikmek istedi.
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