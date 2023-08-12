Anderson Talisca’nın hareketi sonrası ortalık savaş alanına döndü! Ronaldo ve Jesus arasında gergin anlar...

Arap Kulüpler Şampiyonası final müsabakasında Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'nın formasını giydiği Al Nassr, Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Hilal ile karşı karşıya geldi.

Gergin geçen maçta Jesus'un takımı Al Hilal, 51. dakikada Michael'ın golüyle finalde 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 71. dakikasında Al Amri'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Al Nassr, 74. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle skoru eşitledi.

Müsabakanın 90 dakikalık normal süresi 1-1 eşitlikle son bulurken 90+8. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, takımı Al Nassr'a şampiyonluğu getirdi.