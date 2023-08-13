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Fenerbahçe Fred'in maliyetini açıkladı! KAP'a bildirildi! 4 senede 8 taksit...

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Giriş Tarihi: 13.08.2023 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023
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Fenerbahçe Fred’in maliyetini açıkladı! KAP’a bildirildi! 4 senede 8 taksit...

Fenerbahçe transferde Fred ve kulubü Manchester United ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi . Buna göre 4+1 yıllık sözleşme imzalanan oyuncu için 9.7 milyon Euro'luk bonservis 4 senede 8 taksitle ödenecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe, yeni yıldızı Fred transferinin maliyetini KAP'a bildirdi. Buna göre sarı lacivertliler United'a oyuncu için 9.7 milyon Euro'luk bonservis 4 senede 8 taksitle ödeyecek.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe, KAP: "Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır."

2018 YILINDA 59 MİLYON EURO'YA SATILMIŞTI

Sezonun en iddialı transferleri arasına giren Fred, altyapısında futbola başladığı İnternacional'ın A takımında 1 sezon oynadıktan sonra 2013'te 15 milyon Euro'ya Shakthar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna ekibindeki başarılı grafiğiyle Avrupa devlerinin listesine girmeyi başaran Fred, 2018'de 59 milyon Euro'ya Manchester United'a satıldı.

FRED İSTANBUL'DA

Kendisini taşıyan özel uçakla Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne gelen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Brezilyalı futbolcu, kendisini karşılamaya gelen taraftarları selamladıktan sonra kulübün tahsis ettiği özel araçla havalimanından ayrıldı.

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