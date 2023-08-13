Fenerbahçe Fred’in maliyetini açıkladı! KAP’a bildirildi! 4 senede 8 taksit...

Yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe, KAP: "Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır."