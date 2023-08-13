Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? 13 Ağustos Pazar 2023 FB maçı canlı yayın bilgileri...

Süper Lig'in heyecanla beklenen ilk haftasında, Fenerbahçe ev sahibi olarak Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Ligdeki şampiyonluk iddialarıyla öne çıkan Fenerbahçe, kendi sahasında oynayacağı bu karşılaşmayı galibiyetle tamamlayarak sezona güçlü bir başlangıç yapmanın hedefini taşıyor. Taraftarlarının desteğini arkasına alan sarı lacivertliler, sahadan galip ayrılmak için büyük bir motivasyonla mücadele edecek. Peki Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.