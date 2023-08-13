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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? 13 Ağustos Pazar 2023 FB maçı canlı yayın bilgileri...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2023 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023
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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? 13 Ağustos Pazar 2023 FB maçı canlı yayın bilgileri...

Süper Lig'in heyecanla beklenen ilk haftasında, Fenerbahçe ev sahibi olarak Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Ligdeki şampiyonluk iddialarıyla öne çıkan Fenerbahçe, kendi sahasında oynayacağı bu karşılaşmayı galibiyetle tamamlayarak sezona güçlü bir başlangıç yapmanın hedefini taşıyor. Taraftarlarının desteğini arkasına alan sarı lacivertliler, sahadan galip ayrılmak için büyük bir motivasyonla mücadele edecek. Peki Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in heyecanla beklenen ilk haftasında, Fenerbahçe ev sahibi olarak Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Ligdeki şampiyonluk iddialarıyla öne çıkan Fenerbahçe, kendi sahasında oynayacağı bu karşılaşmayı galibiyetle tamamlayarak sezona güçlü bir başlangıç yapmanın hedefini taşıyor. Taraftarlarının desteğini arkasına alan sarı lacivertliler, sahadan galip ayrılmak için büyük bir motivasyonla mücadele edecek. Peki Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi şifresiz olarak izlemenin bir yolu bulunmamaktadır. Taraftarlar platform tarafından belirlenen abonelik ücreti ödeyerek mücadeleyi canlı takip edebilir.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko

Gaziantep FK: Batuhan, M'Bakata, Ertuğrul, Arda, Khacef, Furkan, Jevtovic, Markovic, Maxim, Gradel, Riascos

KANARYA'DA 3 EKSİK

Hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe'de, Gaziantep FK karşılaşması öncesi sakatlığı sebebiyle sezon ortasına kadar sözleşmesi dondurulan Lincoln, sakat Emre Mor ve kart cezalısı Luan Peres dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

9 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe bu mücadelelerden 7 galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı 5 maçta ise rakibini mağlup etmeyi başardı.

SON 6 SEZONDA YENİLGİSİ YOK

Fenerbahçe, ligde son 6 sezonda oynadığı ilk hafta maçlarını kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, açılış haftasındaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunda RAMS Başakşehir'e deplasmanda 1-0 kaybederek aldı. Bu sezondan sonra 6 defa oynanan ilk hafta maçlarında Fenerbahçe 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

GAZİANTEP 4 ŞUBAT'TAN SONRA İLK KEZ

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz sezon ligin kalanında mücadele edemeyen Gaziantep FK, 4 Şubat'ta çıktığı Antalya deplasmanından sonra ilk kez Süper Lig maçında boy gösterecek.

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