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Trabzonspor'da şok sakatlık: Edin Visca...

SPOR
Giriş Tarihi: 12.08.2023 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023
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Trabzonspor’da şok sakatlık: Edin Visca...

Trabzonspor'da sakatlanan Edin Visca'nın tedavisine başlandığı bildirildi.

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