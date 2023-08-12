12 Ağustos 2023, Cumartesi
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Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İstanbul'a geldi

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Giriş Tarihi: 12.08.2023
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Son dakika | Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred İstanbul’a geldi

Son dakika haberi...Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Manchester United'ın orta saha oyuncusu Fred İstanbul'a geldi

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