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Onyekuru transfer resmen açıklandı! Adana Demirspor'dan Suudi Arabistan'a...

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Giriş Tarihi: 12.08.2023 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023
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Onyekuru transfer resmen açıklandı! Adana Demirspor’dan Suudi Arabistan’a...

Adana Demirspor forması giyen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru Suudi Arabistan ekiplerinden Alfayha'ya transfer oldu. 26 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor'la çıktığı 30 maçta 8 gol, 3 asist ile oynamıştı.

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