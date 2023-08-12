Galatasaray sezonu açıyor! Okan Buruk’tan Kayserispor’a sürpriz 11! Yıldız isim geri dönüyor...

BU SEZONKİ 4. RESMİ MAÇ

Galatasaray, Kayserispor müsabakasıyla bu sezonki 4. resmi maçına çıkacak.

Ülke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"ne 2. eleme turundan başladı.

Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turu ilk maçında ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti.