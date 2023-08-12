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Galatasaray sezonu açıyor! Okan Buruk'tan Kayserispor'a sürpriz 11! Yıldız isim geri dönüyor...

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Giriş Tarihi: 12.08.2023 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023
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Galatasaray sezonu açıyor! Okan Buruk’tan Kayserispor’a sürpriz 11! Yıldız isim geri dönüyor...

Son şampiyon Galatasaray sezonu aynı renkleri taşıdığı Kayserispor deplasmanında açacak. Aslan rakibini devirerek lige iyi bir giriş yapmak isterken, Kayserispor da güçlü rakibini yenerek sezonu karşılama niyetinde. İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray sezonu Kayserispor deplasmanında açıyor. İdeal ilk 11'ini büyük oranda koruyan ve önemli takviyeler yapan Galatasaray, sezonu deplasmanda renktaşıyla yapacağı maçla açacak.

MAÇ SAAT 21.45'TE

Kayserispor-Galatasaray maçı bugün oynanacak. Karşılaşma RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve BeIN Sports 1'den canlı olarak izlenebilecek.

HAKEM HALİL UMUT MELER

Mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu

BU SEZONKİ 4. RESMİ MAÇ

Galatasaray, Kayserispor müsabakasıyla bu sezonki 4. resmi maçına çıkacak.

Ülke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"ne 2. eleme turundan başladı.

Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turu ilk maçında ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti.

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