12 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Henry Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu

Henry Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 11.08.2023
ABONE OL
Henry Onyekuru’nun yeni takımı belli oldu

Adana Demirspor, Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru'nun Suudi Arabistan ekiplerinden Alfayha'ya transfer olduğunu duyurdu. Adana Demirspor'dan Onyekuru'ya teşekkür edilen paylaşımda şu ifadeler yer aldı...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA