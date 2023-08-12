Fenerbahçe Cengiz Ünder transferini resmen açıkladı!
Fenerbahçe Kulübü, Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya Kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'den hücum hattına dikkat çeken bir takviye geldi. Sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna dahil etmek için prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir."
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Bucaspor altyapısında futbola başlayan Cengiz Ünder, genç yaşta Altınordu altyapısının yolunu tuttu. İzmir ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken Cengiz Ünder, 2016-2017 sezonunda Başakşehir'e 4 milyon 800 bin euro karşılığında imza attı.
Başakşehir'de de etkili performans sergilemeye devam eden Cengiz Ünder, 2017-2018 sezonu başında 14 milyon 250 bin euro bedelle Roma'yla anlaşma sağladı. Roma, 2020-2021 sezonunda Cengiz Ünder'i 3 milyon 500 bin euro karşılığında Leicester City'e kiraladı. Roma'ya geri dönen Cengiz Ünder, 2021-2022 sezonunda 500 bin euro karşılığında Marsilya'ya kiralandı. Marsilya, 2022-2023 sezonu başında Cengiz Ünder'in bonservisini 8 milyon 400 bin euro karşılığında aldı.
26 yaşındaki kanat oyuncusu geride kalan sezonda 46 müsabakada oynama şansı buldu. Cengiz Ünder bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşadı. Milli yıldız aynı zamanda 6 asist üretti. Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro.
A Milli Futbol Takımı'nda 49 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 16 kez rakip fileleri havalandırdı.
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