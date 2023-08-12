Fenerbahçe Cengiz Ünder transferini resmen açıkladı!

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Bucaspor altyapısında futbola başlayan Cengiz Ünder, genç yaşta Altınordu altyapısının yolunu tuttu. İzmir ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken Cengiz Ünder, 2016-2017 sezonunda Başakşehir'e 4 milyon 800 bin euro karşılığında imza attı.

Başakşehir'de de etkili performans sergilemeye devam eden Cengiz Ünder, 2017-2018 sezonu başında 14 milyon 250 bin euro bedelle Roma'yla anlaşma sağladı. Roma, 2020-2021 sezonunda Cengiz Ünder'i 3 milyon 500 bin euro karşılığında Leicester City'e kiraladı. Roma'ya geri dönen Cengiz Ünder, 2021-2022 sezonunda 500 bin euro karşılığında Marsilya'ya kiralandı. Marsilya, 2022-2023 sezonu başında Cengiz Ünder'in bonservisini 8 milyon 400 bin euro karşılığında aldı.

26 yaşındaki kanat oyuncusu geride kalan sezonda 46 müsabakada oynama şansı buldu. Cengiz Ünder bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşadı. Milli yıldız aynı zamanda 6 asist üretti. Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

A Milli Futbol Takımı'nda 49 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 16 kez rakip fileleri havalandırdı.