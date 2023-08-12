Cimbom Kayseri'de yenişemedi! Kayserispor 0-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Kayserispor'a konuk oldu. Karşılıklı atakların sık sık olduğu karşılaşmada iki takım da golle sonuçlandıramadı. 0-0 berabere biten karşılaşmada son şampiyon Galatasaray 1 puana razı oldu.
Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta. 1. hafta müsabakasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılıklı atakların sık sık olduğu karşılaşmada iki takım da golle sonuçlandıramadı.
Cimbom, ligin ilk maçında Kayserispor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
KAYSERİSPOR - GALATASARAY İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif, Carole, Attamah, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mane, Thiam
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sergio Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Barış'ın sağ kanattan yerden ortasında Mertens'in dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Berkan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
15. dakikada savunmadan atılan topla Galatasaray yarı alanının ortasında buluşan Gökhan, sol çaprazdan açısını düzelterek sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti.
21. dakikada Oliviera'nın sol kanattan ortasında topa yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda top kalenin yanından dışarıya çıktı.
24. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dubois'nın sert şutunda kaleci Bilal köşeye giden topu uzaklaştırmayı başardı.
31. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem'in sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda savunmaya çarpan top, az farkla kornere gitti.
34. dakikada Kerem'in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde yükselen Berkan'ın kafa vuruşunda kaleci Bilal topu çıkardı.
44. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Kerem'in plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Cardoso, ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera köşeye giden topu çıkarmayı başardı.
49. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
69. dakikada Oliveira'nın sağ kanattan ortasına ön direkte yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
90. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.
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