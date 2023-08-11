Trabzonspor-Antalyaspor maç sonucu | TS-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki mücadeleyle Trendyol Süper Lig 2023/2024 sezonunun açılışını yapıldı. Nefes kesen maçı Papara Park'ta Zorbay Küçük'ün yönetti. Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın yönetiminde transferlerle güçlenerek sezona giriş yaparken, Antalyaspor ise Nuri Şahin liderliğinde yollarına devam ediyor. Peki TS-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?