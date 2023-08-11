Trabzonspor-Antalyaspor maç sonucu | TS-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki mücadeleyle Trendyol Süper Lig 2023/2024 sezonunun açılışını yapıldı. Nefes kesen maçı Papara Park'ta Zorbay Küçük'ün yönetti. Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın yönetiminde transferlerle güçlenerek sezona giriş yaparken, Antalyaspor ise Nuri Şahin liderliğinde yollarına devam ediyor. Peki TS-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki mücadeleyle Trendyol Süper Lig 2023/2024 sezonunun açılışını yapıldı. Nefes kesen maçı Papara Park'ta Zorbay Küçük'ün yönetti. Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın yönetiminde transferlerle güçlenerek sezona giriş yaparken, Antalyaspor ise Nuri Şahin liderliğinde yollarına devam ediyor. Peki TS-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u 8. dakikada Denswil'in attığı golle 1-0 mağlup etti.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut Bozok
Antalyaspor: Helton, Bahadır, Erdal, Bünyamin, Buksa, Larsson, Güray, Erdoğan, Kałuziński, Ömer, Bytyqi
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor'un, sahasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor maçı öncesi Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından misafir takıma yemek verildi.
Papara Park'ta düzenlenen yemeğe Başkan Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Bitexen Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Karşılıklı olarak başarı dileklerinin bulunulmasının ardından, Doğan tarafından Bitexen Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel'e günün anısına plaket verildi.
"YORGUN MERMİ"YE KARŞI DUYARLILIK ÇAĞRISI
Trabzonspor ile Bitexen Antalyaspor arasında oynanan maç öncesi stadyumdaki dev ekranlardan, 2 yıl önce tatil için geldiği dedesinin Yeşilbük Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde omuriliğine yorgun mermi saplanması sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı'nın videosu yayımlandı ve silahla ateş edilmemesi konusunda çağrı yapıldı.
MAXİ GOMEZ'İN YERİNE UMUT BOZOK
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Maxi Gomez yerine Umut Bozok'u tercih etti.
Bordo-mavililerin ilk 11'inde yeni transferler Benkovic ve Kourbelis forma şansı bulurken yedek kulübesinde ise Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın ve Tonio Teklic yer aldı.
Trabzonspor ile Bitexen Antalyaspor arasında oynanan maça bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünde küçük boşluklar bulunurken, az sayıda Bitexen Antalyaspor taraftarı da takımlarına destek verdi.
Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.
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