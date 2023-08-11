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Galatasaray'da Nelsson ile yollar ayrılıyor! İngilizler devrede! Kasaya dev gelir...

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Giriş Tarihi: 11.08.2023 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023
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Galatasaray’da Nelsson ile yollar ayrılıyor! İngilizler devrede! Kasaya dev gelir...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson için İngiliz kulübü Nottingham Forest devreye girdi. İngilizler Nelsson'un 25 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'da flaş bir ayrılık gündemde. Sarı kırmızılıların yıldız stoperi Nelsson için son olarak İngiliz kulübü Nottingham Forest devreye girdi. İngilizler 24 yaşındaki savunmacının bonservisini almak istiyor.

25 MİLYON EURO

Nottingham'ın Nelsson'un menajeriyle görüştüğü, genç oyuncunun 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin devreye sokulması konusunda bir plan yapıldığı bildirildi.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR

Galatasaray'a 2021 yazında transfer olan Nelsson'un takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar ediyor.

7 MİLYON EURO'YA ALINDI

24 yaşındaki Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla çıktığı 81 resmi maçta 2 gol kaydetti. Galatasaray, yıldız oyuncuyu 2021-22 sezonunun başında Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

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